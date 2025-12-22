حافظ سہیل رسول گجر کو نو شہرہ بار کا بلا مقابلہ سیکرٹر ی بننے پر مبارکباد
تتلے عالی(نامہ نگا ر)صدر انجمن تاجراں حافظ محمد ارشد،اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرکامونکے ایس ا ے شہزاد ،شہزاد جمال ایڈووکیٹ تحصیل انچار ج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نوشہرہ ورکاں،حافظ حمد ندیم ،رانا طیب شمشاد خان ایڈووکیٹ وائس چیئرمین اینٹی کرپشن پنجاب نے تحصیل نوشہرہ ورکاں بار کونسل کے بلامقابلہ جنرل سیکرٹری، حافظ سہیل رسول گجرایڈووکیٹ اور ملک شعیب اسلم ایڈووکیٹ کوجوائنٹ سیکرٹری منتخب ہونے پرمبار کباد یتے ہوئے خواہش ظاہر کی کہ منتخب وکلا اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بار اور عوام کی فلاح وبہبود کیلئے کام کریں گے ۔
صدر انجمن تاجراں حافظ محمد ارشد،اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرکامونکے ایس ا ے شہزاد ،شہزاد جمال ایڈووکیٹ تحصیل انچار ج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نوشہرہ ورکاں،حافظ حمد ندیم ،رانا طیب شمشاد خان ایڈووکیٹ وائس چیئرمین اینٹی کرپشن پنجاب نے تحصیل نوشہرہ ورکاں بار کونسل کے بلامقابلہ جنرل سیکرٹری، حافظ سہیل رسول گجرایڈووکیٹ اور ملک شعیب اسلم ایڈووکیٹ کوجوائنٹ سیکرٹری منتخب ہونے پرمبار کباد یتے ہوئے خواہش ظاہر کی کہ منتخب وکلا اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بار اور عوام کی فلاح وبہبود کیلئے کام کریں گے ۔