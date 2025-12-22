ظالمانہ نظام کے معمار جلد کٹہرے میں ہونگے :ریحانہ ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آ ئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو مجموعی طور پر 17سال قید کی سزا ایک کمزور جانبدار اور دباؤ میں آئے نظام کی شرمناک شکست ہے۔
قوم یہ سب دیکھ رہی ہے تاریخ یہ سب لکھ رہی ہے اور اوروقت آئے گا جب اس ظلم کے معمار خود کٹہرے میں ہوں گے ،ایک بار پھر آئین پاکستان کی دھجیاں اڑا کر عدالتی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب رقم کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ انصاف نہیں بلکہ سیاسی انتقام، آئینی قتل اور قانون کے ساتھ بدترین مذاق ہے ، جسے قوم کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار ریحانہ امتیاز ڈار، مرکزی رہنما عمر فاروق ڈار نے قائد عمران خان اور بشریٰ بی بی کو دی جانے والی سزاؤں کیخلا ف جناح ہاؤس میں احتجاج کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پرٹکٹ ہولڈر روبا عمر ڈار، سٹی صدر میاں اعجاز جاوید، جنرل سیکرٹر ی چودھری محمد الطاف، سیکرٹری اطلاعات میاں شان علی قمر اور کارکن بڑی تعداد میں موجود تھے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ عمران خان کو دی گئی سیاسی اور انتقامی سزا کے خلاف پرامن احتجاج کرنا اگر جرم ہے تو پھر یہ جرم ہم سب کریں گے۔ ، جعلی اور جھوٹی سزا کے خلاف آواز اٹھانے پر میرے بیٹے عمر ڈار کو گرفتارکر لیا گیا ہے ،یہ گرفتاری کسی ایک فرد کے خلاف نہیں، یہ ہر اس آواز کے خلاف ہے جو جعلی فیصلوں، جھوٹے مقدمات اور مسلط کردہ نظام کو چیلنج کرے ۔