ہیڈبمبانوالہ:بارات میں کرنسی نوٹ نچھاور کرنیوالے 10 لاکھ روپے لے اڑے
ہیڈبمبانوالہ، ڈسکہ (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے اورموبائل فونز سے محروم ہوگئے ۔
کوٹلی نوشہرہ میں تین نامعلوم افراد محمدعارف کے بیٹے افنان احمد کی بارات میں پہنچے اوراس پر پیسے پھینکنے کے بہانے بیگ سے 10لاکھ روپے چراکر فرار ہوگئے ،ثاقب حسین بیوی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جارہاتھاکہ کھرولیاں کے قریب ڈاکوئوں نے رقم اور موبائل فون چھین لیا ، محلہ اسلام پورہ سے شیخ محمدنفیس کے گھر سے چارجنگ پر لگا موبائل فون چوری ہو گیا ۔