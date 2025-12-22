جامکے چٹھہ:گندم کی بہتر پیداوار کے حوالے سے فارمر ڈے کا انعقاد
جامکے چٹھہ(نامہ نگار)محکمہ زراعت توسیع وزیر آباد کے زیر اہتمام گندم کی بہتر پیداوار کے سلسلے میں موضع کلاسکے میں فارمر ڈے کا انعقاد کیا گیا
جس کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عرفان اللہ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن گجرات ڈویژن تھے ، اس کے علاوہ پروگرام میں محمد عمران اسسٹنٹ ڈاکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن وزیرآباد ،حسن رضا ایگریکلچر آفیسر علی پور چٹھہ ، وسیم افضل اور عمران علی فاطمہ فرٹیلائزر نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ علاقہ کے زمیندار بڑی تعداد میں موجود تھے ۔