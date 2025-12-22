صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب نے کڈنی سنٹر گجرات کو لائسنس جاری کر دیا

  • گوجرانوالہ
ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب نے کڈنی سنٹر گجرات کو لائسنس جاری کر دیا

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )کڈنی سنٹر گجرات کو آ ئی ایس او 9000سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا جبکہ ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب نے بھی کڈنی سنٹر کو لائسنس جاری کر دیا جس کے تحت جلد کڈنی سنٹر گجرات میں صحت کارڈ کی سہولت بھی مریضوں کو میسر ہوگی۔

صدر میاں محمد اعجا زنے اجلاس میں بتایا کہ ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ سے کڈنی سنٹر کو صحت کارڈ کی سہولت کے اجرا کے لئے آرڈر کرائیں گی تاکہ مستحق مریض زیادہ سے زیادہ کڈنی سنٹر میں مستفید ہو سکیں۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر