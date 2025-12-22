ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب نے کڈنی سنٹر گجرات کو لائسنس جاری کر دیا
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )کڈنی سنٹر گجرات کو آ ئی ایس او 9000سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا جبکہ ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب نے بھی کڈنی سنٹر کو لائسنس جاری کر دیا جس کے تحت جلد کڈنی سنٹر گجرات میں صحت کارڈ کی سہولت بھی مریضوں کو میسر ہوگی۔
صدر میاں محمد اعجا زنے اجلاس میں بتایا کہ ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ سے کڈنی سنٹر کو صحت کارڈ کی سہولت کے اجرا کے لئے آرڈر کرائیں گی تاکہ مستحق مریض زیادہ سے زیادہ کڈنی سنٹر میں مستفید ہو سکیں۔