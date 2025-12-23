صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:بس نے موٹر سائیکل کچل دی ،سوار جاں بحق

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:بس نے موٹر سائیکل کچل دی ،سوار جاں بحق

حادثہ ڈرائی پورٹ چوک کے قریب پیش آ یا ،40 سالہ امین موقع پر دم توڑ گیا

سمبڑیال(نامہ نگار، سٹی رپورٹر )ڈرائی پورٹ چوک میں بس اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے با عث ایک شخص جاں بحق ہو گیا ۔ ڈرائی پورٹ چوک کے قریب تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل کو پیچھے سے ٹکر مارکر کچل دیا جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 40 سالہ محمد امین سکنہ کنگ بریال موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی امیر حمزہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا، بس مزدوروں کولے کر سیالکوٹ جا رہی تھی ،ریسکیو 1122 نے لاش کو THQ ہسپتال سمبڑیال منتقل کر دیا، بس ڈرائیور فرار ہو گیا تاہم پولیس نے بس کو قبضہ میں لے لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دل کے مریضوں کو مفت ادویات گھر پہنچانے کا فیصلہ

جہانزیب اعوان کی زیر صدارت اجلاس ، ترقیاتی سکیموں کا جائزہ

انتظامیہ کی چشم پوشی ،اولڈ سول لائن میں نکاسی آب مفلوج

تحصیلوں میں خصوصی سستے کرسمس بازار قائم کر دئیے گئے

شرمپ اسٹیٹ کے قیام کے منصوبے پر عملی پیش رفت کا آغاز

14ارب روپے کے سیوریج میگا پراجیکٹ پر کام تیز کر دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس