صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے متاثرہ کسان امدادی پیکیج کیلئے خوار ہو رہے :امان اللہ چٹھہ

  • گوجرانوالہ
سیلاب سے متاثرہ کسان امدادی پیکیج کیلئے خوار ہو رہے :امان اللہ چٹھہ

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی نائب صدر امان اﷲ چٹھہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سیلاب سے تباہ حال کسانوں کیلئے جس امدادی پیکج کا اعلان کر رکھا ہے۔۔۔

 کسانوں کی بڑی اکثریت ابھی تک محروم ہے اور جن کو امداد دی جا رہی ہے وہ حافظ آباد کے سارے ضلع میں قائم واحد امدادی سینٹر میں شدید سردی میں باری کے انتظار میں کئی دنوں سے رل رہے ہیں جبکہ آٹھ دس ہزار روپے ایکڑ کے حساب سے دی جانے والی نصف رقم نقد اور بقیہ کے لیے جو اے ٹی ایم کارڈ دیا جا رہا ہے وہ فنڈز ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے کیش نہیں ہو رہا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس