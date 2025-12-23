صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی جیسا سیاسی ماڈل کسی کے پاس نہیں ،ناصر کلیر

  • گوجرانوالہ
جماعت اسلامی جیسا سیاسی ماڈل کسی کے پاس نہیں ،ناصر کلیر

طبقاتی تقسیم امیر کیلئے مراعات اور غریب کے استحصال کا موجودہ نظام بدلیں گے

وزیر آ باد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی امیر جماعت اسلامی ناصر محمود کلیر نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی جیسا سیاسی ماڈل پاکستان میں دوسری کسی پارٹی کے پاس نہیں اختیارات بیوروکریسی سے لے کر بلدیاتی اور مقامی شہری حکومتوں کو دینے کی تحریک چلائیں گے ،طبقاتی تقسیم امیر کیلئے مراعات اور غریب کے استحصال کا موجودہ نظام بدلیں گے ،موجودہ نظام پاکستان کی معیشت کے استحکام اور عوام کو ترقی دینے میں ناکام ہو چکا ہے ،جعلی بلدیات، جعلی عدلیہ اور ظالمانہ وڈیرہ ازم کا یہ نظام بدلیں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سوہدرہ میں ملک نبیل احمد کی دعوت پر شرکا سے خطاب کرتے ہوے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی عام لوگوں کی جماعت ہے جو اللہ اور اس کے رسولؐ کے نظام کی عملداری کے لیے کوشاں ہے ،گلی محلے اور ہر دیہات تک جماعت اسلامی کا پیغام پہنچائیے ،ملک کو ترقی کی شاہراہ پر لے جائیں جو اقبال کا خواب تھا جو بابائے قوم کی آرزو تھی اس موقع پر نبیل ملک نے برادری سمیت جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا اور جماعت اسلامی کی کاوشوں خصوصا الخدمت فاؤنڈیشن کے عوامی و فلاحی اقدامات کی تعریف کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جعلی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک دکانداروں سے بغیر رسید پیسے وصول، گرانفروشی بڑھ گئی

کمشنر فیصل آباد آفس کے مسیحی ملازمین میں عیدی تقسیم

ستھرا پنجاب:صفائی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا: ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر

کھلا پٹرول فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا

اسلامی نظامِ عدل معاشرتی انصاف کی ضمانت :عبدالرشید حجازی

جھنگ: 49 مستحق مسیحی خاندانوں میں امدادی چیکس تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس