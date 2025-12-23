صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڑھی بانوں کا میونسپل عملہ پر تشدد ،چھریوں سے 4 زخمی

  • گوجرانوالہ
ریڑھی بانوں کا میونسپل عملہ پر تشدد ،چھریوں سے 4 زخمی

شریف پورہ چوک میں ریڑھی بانوں کو ہٹاتے جھگڑا ،زخمی ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر) میونسپل کارپوریشن کے عملہ کو ریڑھی بانوں نے تشدد کا نشانہ بناڈالا۔ انفورسمنٹ انسپکٹر رحمت انصاری عملہ سمیت شریف پورہ چوک میں ریڑھی بانوں کو ہٹانے کیلئے پہنچ گیا تو اس دوران ریڑھی بانوں کے ساتھ جھگڑا ہوگیا ،تجاوزات کیخلاف آپریشن کے دوران مسلح افرادنے چھریوں کے وار کرکے انفورسمنٹ انسپکٹر رحمت انصاری سمیت4اہلکاروں کوزخمی کردیا۔زخمی اہلکاروں کوطبی امدا د کیلئے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ سے شریف پورہ چوک میں کارپوریشن کاعملہ عرصہ درازسے قائم تجاوزات گرانے اور ریڑھی بانوں کو ہٹانے کیلئے پہنچاتو ارسلان عرف شانی عمیری عرف میری ،آصف وغیرہ نے 26کے قریب ساتھیوں کیساتھ کارپوریشن کے رحمت علی انصاری ودیگر اہلکاروں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں شدیدزخمی کردیا۔ ہسپتال حکام کے مطابق تمام زخموں کوطبی امداد فراہم کی گئی، ملزموں کیخلاف اندراج مقدمہ کی درخواست بھی تھانہ دھلے پولیس کے حوالے کردی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس