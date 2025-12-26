صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل کھاریاں میں 4اتائیوں کے کلینک سیل

  • گوجرانوالہ
تحصیل کھاریاں میں 4اتائیوں کے کلینک سیل

گجرات (نامہ نگار )تحصیل کھاریاں میں محکمہ صحت کی جانب سے یدایت اﷲ میڈیکل سٹور اور عدنان ہومیوپیتھک کلینک میں اتائیوں کی موجودگی اور غیر قانونی طور پر ایلوپیتھک پریکٹس کے شواہد ملنے پر دونوں کلینکس کو سیل کردیاگیا۔

دیگر میڈیکل سٹورز عون، موسیٰ، مون میں معمولی خلاف ورزیاں پائی گئیں جن پر وارننگ اور چالان جاری کیے گئے ۔ یو سی کوٹلہ قاسم اور یو سی حاجی محمد میں بھی شاہد ہومیوپیتھک کلینک اور حمزہ ہومیو کلینک کو بھی سرنجیں، انجیکشنز، سٹیرائیڈز اور ممنوعہ ادویات برآمد ہونے پر سیل کر کے چاروں کیسز پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن لاہور کو بھجوا دیئے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹریفک نظام درست نہ ہوسکا، چالان بدستور جاری

سرکاری ریٹ مقرر نہ ہونے پر مچھلی مہنگے داموں فروخت ، شہری خریداری سے قاصر

کمشنر فیصل آباد کی کرسمس کی تقریب میں شرکت،کیک کاٹا

ڈپٹی کمشنرٹوبہ کا چک 424ج ۔ب میں چرچ کا دورہ

جڑانوالہ:یوم قائدؒ پر میونسپل کمیٹی آفس میں تقریب، کیک کاٹا گیا

چنیوٹ :بانی پاکستان کی سالگرہ پر چناب کالج میں تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ