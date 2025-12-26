صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ صدیق نقشبندی ؒکے عرس پرسالانہ تقریب آج ہوگی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)جماعت رضائے مصطفی کے زیرِاہتمام آج بعد نماز مغرب جامع مسجد اونچی بلمقابل چوک میلادِ مصطفی محلہ طوطیانوالہ میں نامورعالم دین ا علامہ صدیق نقشبندی جماعتی رضویؒ کے 16ویں سالانہ عرس کی سالانہ تقریب صاحبزادہ ڈاکٹر سعید مجددی کی زیرنگرانی ہوگی۔ مولا نا پیر داؤد رضوی وطن عزیز و عالم اسلام بلخصوص کشمیر وفلسطین کے مظلوم مسلمانوں کیلئے خصوصی دعا کرائینگے ۔

