سالانہ بھل صفائی ومرمت، نہروں کو آج سے بند کرنے کے احکامات جاری

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)صوبائی حکومت نے سالانہ بھل صفائی ومرمت پنجاب کی نہروں کو آج سے بند کرنے کے احکامات جاری کردیئے ۔

 نہروں،راجباہوں،مائنرز اور ڈسٹری بیوٹریز کی سالانہ بھل صفائی اور مرمت کیلئے پنجاب بھر کی تمام چھوٹی بڑی نہروں کوآج سے پانی کی فراہمی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں ،ٹینڈرز کے اجرا اور پانی خشک ہونے پر آئندہ ماہ جنوری یں بھل صفائی پر کام شروع ہوگا۔پنجاب حکومت نے بھل صفائی کیلئے ضلعی سطح پر مانیٹرنگ ٹیمیں بنانے کی بھی ہدایت کی ہے ۔

