صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی نے کرسمس کی خوشیاں بھی چھین لیں

  • گوجرانوالہ
مہنگائی نے کرسمس کی خوشیاں بھی چھین لیں

لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا)مہنگائی نے مسیحی برادری سے کرسمس کی خوشیاں بھی چھین لیں ۔

جوتوں،ڈرائی فروٹ ،چوڑیاں،جیولری کے دکانداروں نے بتایاکہ کرسمس کے موقع پر بازاروں میں مسیحی فیملیوں کا بڑارش اوران میں بڑاجوش وخروش ہوتاتھاجو اس سال دیکھنے میں نہیں آیاجبکہ خریداری کیلئے بازارآنے والی ایک مسیحی فیملی کے فرد نے کہا ہمارابڑادل کرتاہے کہ کرسمس کو جوش وخروش سے منائیں اور بیوی،بچوں کو عیدکیلئے نئے کپڑے ،جوتے سمیت ہرچیزخرید کردیں لیکن مہنگائی پرگھروں کا خرچہ چلانا مشکل ہوچکاہے ایسے میں کرسمس کیلئے پیسے کہاں سے لائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر داخلہ کا دورہ فاطمہ کیتھولک چرچ، کرسمس کا کیک کاٹا

چیئرمین سی ڈی اے کا شاہین چوک انڈر پاس ،خدمت مرکز کا دورہ

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے ،آئی جی

ترقی اور جمہوریت کے لئے نواز شریف کی خدمات لازوال ہیں، طارق فضل

سٹیشن کمانڈر مری کا افسروں کے ہمراہ چرچ کا دورہ ،ملاقاتیں

سیلون مالک کی ملازمہ کے ساتھ زیادتی، سنگین نتائج کی دھمکیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ