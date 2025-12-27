صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل گیمز میں شاندار کارکردگی ،خواتین پو لیس اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب

  • گوجرانوالہ
نیشنل گیمز میں شاندار کارکردگی ،خواتین پو لیس اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)نیشنل گیمز میں شاندار کارکردگی دکھانے والی لیڈی کانسٹیبلز کے اعزاز میں آرپی او آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔

دونوں لیڈی کانسٹیبلز کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا جنہوں نے پاکستان پولیس کی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے نیشنل گیمز کراچی اور ویمن سافٹ بال چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دونوں ایونٹس میں کانسی کے تمغے حاصل کر کے گوجرانوالہ ریجن اور پنجاب پولیس کا نام روشن کیا۔آرپی او گوجرانوالہ خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے لیڈی کانسٹیبل اریج ظفر اور لیڈی کانسٹیبل رابعہ کو مبارکباد دی ، انہیں تعریفی سرٹیفکیٹس اور کیش ایوارڈز سے نوازا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گیس کی بندش ،کو ئلے کی مصنوعی تیاری اور ملاوٹ بڑھ گئی ، قیمتوں میں بھی اضافہ

کمشنر کا اجلاس، ڈویژن میں ترقیاتی اور نگرانی کے امور کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا اچانک دورہ

روڈ سیفٹی واک، نوجوانوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دی گئی

نئی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک استحکام قائم کرنیکا اعلان

موٹر سائیکل چوری ، 14 مقدمات میں مطلوب گینگ گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن