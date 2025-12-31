صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتیاز رانا معطل، ڈاکٹر سعود افضل ایم ایس عزیز بھٹی شہید ہسپتال تعینات

  • گوجرانوالہ
امتیاز رانا معطل، ڈاکٹر سعود افضل ایم ایس عزیز بھٹی شہید ہسپتال تعینات

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت نے ڈاکٹر سعود افضل کو ایم ایس عزیز بھٹی شہید ہسپتال گجرات تعینات کر دیا جبکہ ناقص کارکردگی اور دیگر الزامات پر عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر امتیاز رانا کو معطل کر دیا گیا۔ معطل ایم ایس کیخلاف پیڈا ایکٹ تحت محکمانہ انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت نے ڈاکٹر سعود افضل کو ایم ایس عزیز بھٹی شہید ہسپتال گجرات تعینات کر دیا جبکہ ناقص کارکردگی اور دیگر الزامات پر عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر امتیاز رانا کو معطل کر دیا گیا۔ معطل ایم ایس کیخلاف پیڈا ایکٹ تحت محکمانہ انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سٹی سکیم :زمین دینے کیلئے قوانین تبدیل

2025بھی تعلیم کی بہتری کیلئے اقدامات کا سال :راناسکندر

پی ایچ اے یونین کے نو منتخب عہدیداروں کی وزیر ہاؤسنگ سے ملاقات

ایمانداری پر کانسٹیبل کیلئے وزیر ریلوے کاایک لاکھ انعام کااعلان

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج

ایف آئی اے :سال بھر 50لاکھ مسافروں کی امیگریشن

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر