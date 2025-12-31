صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:شادی کی تقریب میں خاتون کے 25 لاکھ روپے کے زیورات چوری

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )شادی کی تقریب میں شریک خاتون کاہینڈ بیگ چوری ہو گیا جس میں 25لاکھ روپے کے زیورات ، 5لاکھ روپے اور 25ہزار روپے کا موبائل فون تھا ، المنصورہ بلاک کے رہائشی فرقان کی ہمشیرہ ڈی سی کالونی مارکی میں شادی کی تقریب میں شریک تھی ۔

