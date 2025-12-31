صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشنِ اقبال پارک میں فاؤنٹین فعال ،خوبصورت لائٹس نصب

  • گوجرانوالہ
گلشنِ اقبال پارک میں فاؤنٹین فعال ،خوبصورت لائٹس نصب

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ شہر کی خوبصورتی میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے ۔

کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی سربراہی میں منیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ شاہد عباس جوتہ کی زیرِ نگرانی گلشنِ اقبال پارک، جی ٹی روڈ پر موجود درختوں کو دیدہ زیب اور رنگ برنگی لائٹس سے سجا دیا گیا ہے جو رات کے وقت شہر کے حسن کو دوبالا کر رہے ہیں اور شہریوں کو خوشگوار اور دلکش ماحول فراہم کر رہے ہیں۔اسی منصوبے کے تحت گلشنِ اقبال پارک میں عرصہ دراز سے بند فاؤنٹین کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے جبکہ فاؤنٹین پر جدید اور خوبصورت لائٹس نصب کرنے کا عمل بھی جاری ہے جو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ فاؤنٹین، روشنیوں کے امتزاج سے پارک کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوگا اور شہریوں کیلئے توجہ کا مرکز بنے گا۔اس موقع پر منیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ شاہد عباس جوتہ نے کہا کہ خوبصورت، سرسبز اور روشن گوجرانوالہ کی تشکیل ہارٹیکلچر ایجنسی کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو معیاری تفریحی سہولیات فراہم کرنے کیلئے شہر کے پارکس اور گرین بیلٹس کو مرحلہ وار بہتر بنایا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بنیادی مراکز صحت کا میڈیکل ویسٹ تلف کرنے کا حکم

سرکاری واجبات کی سو فیصد وصولی یقینی بنائی جائے، اسد مگسی

میانوالی میں واسا کا قیام، میونسپل کمیٹی کی مشینری و انتظامی امور حوالے

ڈی سی بھکر کی زیر صدارت اجلاس ،سیوریج ،نکاسی آب کا جائزہ

اوپن ڈور پالیسی، ڈی سی خوشاب نے شہریوں کے مسائل سنے

آر پی او کا ایس ڈی پی او آفس سٹی اور زیرِ تعمیر تھانہ اربن ایریا کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر