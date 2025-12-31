صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا اربن یونٹ اور کنٹریکٹرز کیساتھ بیوٹیفکیشن سکیموںپر اجلاس

  • گوجرانوالہ
کمشنر کا اربن یونٹ اور کنٹریکٹرز کیساتھ بیوٹیفکیشن سکیموںپر اجلاس

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی کی زیر صدارت اربن یونٹ اور کنٹریکٹرز کے ساتھ بیوٹیفکیشن سکیموں کی پیش رفت کے جائزہ کیلئے اہم اجلاس منعقد ہوا ڈپٹی کمشنر نوید احمد بھی موجود تھے جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب ،اے سی سٹی اقرا مبین،اے سی صدر فیصل مجید ،اربن یونٹ و دیگر محکموں کے افسر شریک تھے ۔

کمشنر نوید حیدر شیرازی کی زیر صدارت اربن یونٹ اور کنٹریکٹرز کے ساتھ بیوٹیفکیشن سکیموں کی پیش رفت کے جائزہ کیلئے اہم اجلاس منعقد ہوا ڈپٹی کمشنر نوید احمد بھی موجود تھے جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب ،اے سی سٹی اقرا مبین،اے سی صدر فیصل مجید ،اربن یونٹ و دیگر محکموں کے افسر شریک تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سٹی سکیم :زمین دینے کیلئے قوانین تبدیل

2025بھی تعلیم کی بہتری کیلئے اقدامات کا سال :راناسکندر

پی ایچ اے یونین کے نو منتخب عہدیداروں کی وزیر ہاؤسنگ سے ملاقات

ایمانداری پر کانسٹیبل کیلئے وزیر ریلوے کاایک لاکھ انعام کااعلان

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج

ایف آئی اے :سال بھر 50لاکھ مسافروں کی امیگریشن

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر