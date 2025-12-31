صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :مختلف مقدمات میں زیر تحویل گاڑیاں کھلے آسمان تلے کھڑی ناکارہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :مختلف مقدمات میں زیر تحویل گاڑیاں کھلے آسمان تلے کھڑی ناکارہ

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )سرکل ڈسکہ کے پانچوں تھانوں میں مختلف مقدمات میں قبضہ میں لی گاڑیاں ناکارہ ہونا شروع ہوگئیں۔

سرکل پولیس کے پانچوں تھانوں موترہ ’سٹی ’ستراہ ’بمبانوالہ اور صد رنے مختلف مقدمات میں لاکھوں روپے مالیتی کی گاڑیاں برآمد کرکے تھانوں میں کھڑی کردی ہیں جو کھلے آسمان تلے ناکارہ ہورہی ہیں، بعض گاڑیوں ’کاروں اور موٹرسائیکلوں کے پارٹس غائب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کی گاڑیاں اور موٹرسائیکلیں سکریپ میں تبدیل ہوچکی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آج سے ڈبل ڈیکربس سروس کا آغاز

کراچی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ سیل کرنے کا معاملہ:ایف آئی اے عجلت میں کارروائی نہ کرے،میئر کا خط

ہمدرد فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ پروگرام،125طلبہ منتخب

میئر نے کڈنی ہل پارک میں ڈیڑھ ایکڑ پر محیط برڈ آئیوری کا سنگِ بنیاد رکھ دیا

وزیر داخلہ سندھ کا پولیس کی ترقیاتی اسکیموں کے جامع جائزہ کا اجلاس

حکومت ٹاؤن چیئرمینز کو اختیارات دینے سے گریزاں، منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر