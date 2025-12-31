صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے سال کی آمد پرمبارکباد کے ایڈوانس پیغامات سوشل میڈیا کی زینت

  • گوجرانوالہ
نئے سال کی آمد پرمبارکباد کے ایڈوانس پیغامات سوشل میڈیا کی زینت

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گڈبائے 2025، خوش آمدید 2026کے ایڈوانس میسجز سوشل میڈیاکے ذریعے بھجوانے کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا،

نئے سال کی آمد پر نوجوانوں نے دوستوں اور رشتہ داروں کو نت نئے طریقے سے ایڈوانس نئے سال کی مبارکباد کے میسج بھجوانے شروع کر د ئیے ہیں جبکہ کچھ نے تو فیس بک پر مختلف کارڈز بنا کر ایڈوانس نئے سال کے میسجز بھجوائے ۔موبائل فون کمپنی کے ذرائع کے مطابق ایڈوانس نئے سال کی آمد کی خوشی کے میسجز بھجوانے کا سلسلہ 25دسمبرسے ہی شروع ہو گیا تھا جو 31دسمبر کی رات تک جاری رہے گا۔ شہریوں کاکہنا تھا کہ سوشل میڈیا دوستیاں بڑھانے کا اچھا ذریعہ ہے ، نئے سال سے قبل ایڈوانس میسجز بھجوانا اچھا لگتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جھنگ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، جاری منصوبوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا مختلف سکولوں کا دورہ، ضروری ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو سمیت مختلف مقامات کا دورہ

شاہراؤں کو خوبصورت بنانے کیلئے جامع پلان مرتب کریں:ڈپٹی کمشنر

3 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی گئی

ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس ،ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر