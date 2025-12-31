صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویزا فراڈ ، انسانی سمگلنگ میں ملوث 9 افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
ویزا فراڈ ، انسانی سمگلنگ میں ملوث 9 افراد گرفتار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے گوجرانوالہ، گجرات ، نارووال، سیالکوٹ اور منڈی بہائوالدین کے مختلف علاقوں سے ویزا فراڈ اور مائیگرنٹ سمگلنگ میں ملوث اشتہاریوں سمیت 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔

ملزم ناصر اقبال اورمحمد اقبال 2018 سے ایف آئی اے کو مطلوب تھے ، شمشاد منیر احمد نے شہری کو فرانس بھجوانے کا جھانسہ دیکر 34 لاکھ 50 ہزار روپے ، ظہیر الدین بابر نے شہری کو کینیڈا بھجوانے کا جھانسہ دیکر 38 لاکھ روپے ،سید حسن بخاری نے شہری سے ایک کروڑ 65 لاکھ روپے بٹورے ۔ عمران اشرف نے دبئی بھجوانے کے غرض سے 13500 درہم ہتھیائے ۔ اکرم نے 4 شہریوں کو سپین بھجوانے کا جھانسہ دیکر ایک کروڑ روپے ہتھیا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جھنگ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، جاری منصوبوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا مختلف سکولوں کا دورہ، ضروری ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو سمیت مختلف مقامات کا دورہ

شاہراؤں کو خوبصورت بنانے کیلئے جامع پلان مرتب کریں:ڈپٹی کمشنر

3 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی گئی

ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس ،ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر