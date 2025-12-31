صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہندی کی تقریب میں رقص ،فائرنگ ،دولہا سمیت 10 گرفتار

  • گوجرانوالہ
مہندی کی تقریب میں رقص ،فائرنگ ،دولہا سمیت 10 گرفتار

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا،تحصیل رپورٹر )مہندی کی تقریب پر پولیس کا چھاپہ، ڈیک لگا کر میوزک اور ہوائی فائرنگ کرتے دو خواتین اور دولہا سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ، تین ملزم فرار ہو گئے ۔

 ایس ایچ او انسپکٹر ریاض گوندل کو اطلاع ملی کہ نواحی گاؤں کڑیال کلاں میں اسامہ نامی نوجوان کی مہندی کی تقریب کے دوران مرد و خواتین اونچی آواز میں ڈیک لگا کر ڈانس کر رہے ہیں اور ہوائی فائرنگ بھی کی جا رہی ہے جس پر اسسٹنٹ سب انسپکٹر غلام مرتضیٰ نے پولیس نفری کے ہمراہ عمر فاروق بلوچ کی حویلی پر چھاپہ مارا جہاں سے دو خواتین سعدیہ اور شمیم بی بی ، اسامہ، ابوبکر، شفقت، نعیم وغیرہ 10 افراد کو گرفتار کر لیا تاہم شاہ زیب، سلمان اور وقاص ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے پولیس نے ایمپلی فائر چلانے والے ملزمان عمران اور عابد کو سا ئونڈ سسٹم سمیت گرفتار کر لیا جبکہ موقع سے 30 بور پستول، گولیوں کے خول اور کار بھی تحویل میں لے لی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جھنگ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، جاری منصوبوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا مختلف سکولوں کا دورہ، ضروری ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو سمیت مختلف مقامات کا دورہ

شاہراؤں کو خوبصورت بنانے کیلئے جامع پلان مرتب کریں:ڈپٹی کمشنر

3 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی گئی

ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس ،ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر