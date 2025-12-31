صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ: 170 سکولوں میں نئے کلاس رومز کیلئے فنڈز منظور

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ: 170 سکولوں میں نئے کلاس رومز کیلئے فنڈز منظور

چاروں تحصیلوں سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور ،سمبڑیال میں قائم سکولوں پر 38 کروڑ 54 لاکھ روپے خرچ ہونگے ،نصف رقم جاری ،15 کی چار دیوار ی ہوگی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ضلع سیالکوٹ کے 170 سکولوں میں نئے کلاس رومز کی تعمیر کیلئے 38 کروڑ 54 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظور ی دیدی گئی۔ حکومت پنجاب نے ضلع سیالکوٹ کی چاروں تحصیلوں سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور ،سمبڑیال میں قائم 170سکولوں میں 296 کلاس روزمز کی تعمیر کیلئے 38 کروڑ 54 لاکھ 61 ہزار روپے کے فنڈز منظور کرتے ہوئے 19 کروڑ 27 لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کردی جبکہ 15 سکولوں کی بیرونی دیواریں بھی تعمیر کی جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کو مذکور ،سکولوں کی تعمیر کیلئے فنڈز اور تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں اور بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ جلد تعمیرات کا آغاز کردے گا۔ آئندہ سال 2026 کے آغاز پر مزید 192.731 ملین روپے کی گرانٹ بھی جاری کردی جائے گی، سکولوں کی تعمیر سے بنیادی تعلیم کے فروغ میں مدد ملے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد : جابہ، پنڈوریاں میں ماڈل قبرستان، ڈمپنگ سائٹ کی منتقلی کی منظوری

آزاد کشمیر میں ٹیکنیکل اداروں کا قیام وقت کی ضرورت : قاسم نون

بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ

ریڈ زون اور ڈپلومیٹک ایریا کی سکیورٹی مزید سخت کرنیکی ہدایت

لین کی خلاف ورزی،بھکاریوں کیخلاف ٹاسک فورسز تشکیل

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مختلف پروگراموں کی منظوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر