صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی پی ایچ اے کا پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ایم ڈی پی ایچ اے کا پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ کے ایم ڈی شاہد عباس جوتہ نے علی الصبح شہر کے مختلف پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ کیا۔

 انہوں نے جاری ترقیاتی اور خوبصورتی کے کاموں کا جائزہ لیا اور فیلڈ میں موجود افسران و انجینئرنگ ٹیموں کو موقع پر ضروری ہدایات جاری کیں۔اس موقع پر انہوں نے کہا گوجرانوالہ کو خوبصورت، سرسبز اور شاداب بنانے کیلئے ہارٹیکلچر ایجنسی کی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں جبکہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا ادارے کی اولین ترجیح ہے ۔دورے کے دوران ایم ڈی ہارٹیکلچر نے مختلف پارکوں میں جاری کاموں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام منصوبے بروقت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے پیپلز کالونی اور پسروڑ روڈ پر جاری گھاس لگانے کے کام کو فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ دیگر بیوٹفکیشن سرگرمیوں میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔شاہد عباس جوتہ نے شمسی انڈر پاس اور پیپلز کالونی انڈر پاس پر فوری طور پر پینٹ ورک شروع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ انڈر پاسز پر لائٹس کی تنصیب کو جلد از جلد ممکن بنایا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دفتر آئے بغیر نقشے جمع کرانے کیلئے پورٹل مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

واسا :بلنگ ‘مالی وصولیوں میں 100فیصد ہدف حاصل

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار

جی سی یو میں فائونڈزڈے کی تقریب

سٹیج ڈراموں میں ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان