صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پابندی کے باوجود چورن کی تیاری اور فروخت کا سلسلہ جاری

  • گوجرانوالہ
پابندی کے باوجود چورن کی تیاری اور فروخت کا سلسلہ جاری

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی غفلت کے باعث گوجرانوالہ ڈویژن میں پابندی کے باوجود چورن کی تیاری اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے بچے مختلف امراض کا شکار ہونے لگے چورن میں موجود ٹار ٹارک ایسڈ معدے کا السر اور دیگر بیماریوں کا سبب بنتا ہے ۔تمام اضلاع میں چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی گئی مگر کارکردگی مایوس کن رہی۔

اتھارٹی کی غفلت کے باعث گوجرانوالہ ڈویژن میں پابندی کے باوجود چورن کی تیاری اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے بچے مختلف امراض کا شکار ہونے لگے چورن میں موجود ٹار ٹارک ایسڈ معدے کا السر اور دیگر بیماریوں کا سبب بنتا ہے ۔تمام اضلاع میں چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی گئی مگر کارکردگی مایوس کن رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دفتر آئے بغیر نقشے جمع کرانے کیلئے پورٹل مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

واسا :بلنگ ‘مالی وصولیوں میں 100فیصد ہدف حاصل

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار

جی سی یو میں فائونڈزڈے کی تقریب

سٹیج ڈراموں میں ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان