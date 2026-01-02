صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ بار کی چار سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے سلسلہ میں نائب صدرجوائنٹ سیکرٹری لائبریری سیکرٹری اور آڈیٹر کے سیٹوں پر امیدوار ان بلا مقابلہ منتخب کر لیے گئے ۔

 ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد کے سالانہ انتخابات کے سلسلہ میں عمران سمرا ایڈووکیٹ کو بلا مقابلہ نائب صدر ، علی حسن چیمہ ایڈووکیٹ کو بلا مقابلہ جوائنٹ سیکرٹری،بلال کنگ ایڈووکیٹ کو بلا مقابلہ لائبریری سیکرٹری اور افتخار شاہ بلا مقابلہ آڈیٹر منتخب ہو گئے ۔ وکلانے ان بلا مقابلہ نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نو منتخب عہدیداران بار کی فلاح کے لیے بہترین خدمات انجام دیں گے ۔

 

