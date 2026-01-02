صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سی سی ڈی پنجاب کے سپیشل آپریشنز سیل نے یورپ کے ملک بلغاریہ کے سپریم کورٹ سے مقدمہ جیت کر 8 سال سے فرار اشتہاری مجرم کو اپنی تحویل میں لے لیا۔

سپیشل آپریشنز سیل کے انچارج خالد نواز وریاکی سربراہی میں ٹیم نے تھانہ سٹی وزیرآباد کے مجرم اشتہاری علی رضا جو پولیس کو 9سال سے مطلوب تھا اسے تحویل میں لے لیا۔ سی سی ڈی نے انٹرپول سے مجرم اشتہاری کے ریڈ نوٹس جاری کروائے اور بلغاریہ پولیس کے ساتھ رابطہ کرکے ملزم کو گرفتار کیا۔ اشتہاری مجرم نے 9 سال قبل اپنی ہمشیرہ کو پسند کی شادی کرنے کے حوالے سے بیان دینے پر عدالت آتے ہوئے لڑکے کو قتل کرکے فرار ہو گیا تھا ۔

 

