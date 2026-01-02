صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہ کرنے پر تحصیل ڈسکہ کے 5پٹواری معطل

  • گوجرانوالہ
ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہ کرنے پر تحصیل ڈسکہ کے 5پٹواری معطل

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگا)مینئول ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہ کرنے پرتحصیل ڈسکہ کے 5پٹواریوں کو معطل کردیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر نے تحصیل ڈسکہ کے پانچ پٹواریوں منظور احمد حلقہ مندرانوالہ’اعظم حلقہ جامکے چیمہ ’نواز حلقہ آڈھا’شاہداقبال حلقہ گھوئینکی کو ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ سنٹر میں جمع نہ کروانے پر معطل کردیا ۔

مینئول ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہ کرنے پرتحصیل ڈسکہ کے 5پٹواریوں کو معطل کردیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر نے تحصیل ڈسکہ کے پانچ پٹواریوں منظور احمد حلقہ مندرانوالہ’اعظم حلقہ جامکے چیمہ ’نواز حلقہ آڈھا’شاہداقبال حلقہ گھوئینکی کو ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ سنٹر میں جمع نہ کروانے پر معطل کردیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انڈسٹریل سٹیٹ کو سہولیات سے آراستہ کرینگے ،خالد جاوید

تعلیم، صحت اور شہری سہولیات اولین ترجیح ہے :عامر کریم

خانیوال:102ملزم گرفتار،19کروڑکا مال برآمد، سالانہ رپورٹ

پولیس مقابلہ، فائرنگ تبادلے میں ڈاکو زخمی ،گرفتار

ڈسٹرکٹ ہسپتال میں لائٹنگ،انتظامات بہتر بنانے کا حکم

ڈرگ کنٹرولر کی کارروائی 4 میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان