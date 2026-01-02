ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہ کرنے پر تحصیل ڈسکہ کے 5پٹواری معطل
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگا)مینئول ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہ کرنے پرتحصیل ڈسکہ کے 5پٹواریوں کو معطل کردیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر نے تحصیل ڈسکہ کے پانچ پٹواریوں منظور احمد حلقہ مندرانوالہ’اعظم حلقہ جامکے چیمہ ’نواز حلقہ آڈھا’شاہداقبال حلقہ گھوئینکی کو ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ سنٹر میں جمع نہ کروانے پر معطل کردیا ۔
