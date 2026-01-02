صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کی خدمت، قومی مفاد اولین ترجیح :افضل منشا

  • گوجرانوالہ
عوام کی خدمت، قومی مفاد اولین ترجیح :افضل منشا

ڈسکہ (نمائندہ دنیا)چیئرمین مرکزی انجمن تاجران اورسٹی صدر مسلم لیگ ن افضل منشا نے تمام اہلِ وطن کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے کہا ہے کہ۔۔۔

ہم دعاگو ہیں کہ آنے والا سال پیارے وطن کے لیے امن، خوشحالی، اتحاد اور ترقی سے بھرپور ہو، گزرا ہوا سال چیلنجز سے خالی نہ تھا مگر مسلم لیگ ن کی حکومت نے اپنی مضبوط سیاسی اور سماجی جدوجہد سے ثابت کیا کہ عوام کی خدمت، قومی مفاد اور استحکام ہی ہماری اولین ترجیح ہے آئندہ سال ہم عوامی مسائل کے حل، بہتر معیشت اور مضبوط عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان