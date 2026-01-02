صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق وزیراعلیٰ پرویز الٰہی نے ’’ نشان حیدر ہاؤس’’ کا افتتاح کیا

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )سابق وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی،چودھری راسخ الٰہی،سفیان ظہور الٰہی کی کنجاہ آمد،شیخ شہکاز اسلم کے ’’ نشان حیدر ہاؤس’’ کا افتتاح کیا۔شیخ شہکاز اسلم،شیخ شہباز اسلم نے ساتھیوں کے ہمراہ پرتپاک استقبال کیا،گرینڈ استقبالیہ دیا گیا، خوشگوار ماحول میں گپ شپ ہوئی۔

