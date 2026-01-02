ایس ایچ او تھانہ سٹی ڈسکہ تبدیل ،نعما ن بٹرتعینات
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے بڑھتے ہوئے جرائم اور عوامی شکایات پر ایس ایچ او تھانہ سٹی ڈسکہ کو تبدیل کرکے ان کی جگہ نعما ن بٹرکو ایس ایچ او تھانہ سٹی ڈسکہ تعینات کردیا جنہوں نے چارج سنبھال کر اپنا کام شروع کردیا ہے ۔
ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے بڑھتے ہوئے جرائم اور عوامی شکایات پر ایس ایچ او تھانہ سٹی ڈسکہ کو تبدیل کرکے ان کی جگہ نعما ن بٹرکو ایس ایچ او تھانہ سٹی ڈسکہ تعینات کردیا جنہوں نے چارج سنبھال کر اپنا کام شروع کردیا ہے ۔
ب