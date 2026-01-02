صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھاریاں:جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ، تعفن پھیل گیا

  • گوجرانوالہ
کھاریاں ( تحصیل رپورٹر )کھاریاں شہر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگنے سے بد بو اور تعفن پھیل گیا۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے صفائی کا مؤثرا انتظام نظر نہیں آرہا۔ دکانداروں اور راہگیروں نے شکایت کی ہے کہ بدبو سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں جبکہ ذرائع کے مطابق عملہ صفائی کو وزیراعلی ٰمریم نواز کے متوقع دورہ گجرات کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں ۔ عوامی حلقوں نے متعلقہ میونسپل انتظامیہ اور ضلعی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں فوری طور پر صفائی مہم شروع کی جائے ۔ کوڑا اٹھانے کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور مستقل بنیادوں پر نگرانی کا مؤثر نظام قائم کیا جائے ۔

 

