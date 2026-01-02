صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت کی گندم کی بہتر فصل کیلئے میگا فار مرگیدرنگ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)محکمہ زراعت توسیع ضلع گوجر انوالہ کے زیر اہتما م گندم کی بہترفصل کیلئے نجی مارکی میں میگا فار مرگیدرنگ تقریب کا انعقاد ۔

مہمان خصوصی نواز چوہان ایم پی اے ،ڈائریکٹر زراعت گوجرانوالہ ڈویژن ڈاکٹر شکیل ، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر جاوید اختر اورزمینداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ۔ڈاکٹر جاوید اختر نے کہا زمیندارمحکمہ زراعت کے مشورں پر عمل کر کے پیداروار بڑھا ئیں ۔ڈاکٹرشکیل نے کہاگندم کی پیدار وار بڑھانے کیلئے معیاری کھادوں کا متناسب استعمال کریں۔ ،محکمہ کا عملہ جدید ٹیکنالوجی گاؤں گاؤں جا کر روشناس اور فارمرز ٹریننگ پروگرام کروا رہا ہے ۔نواز چوہان ایم پی اے نے کسانوں کی بہبود کیلئے محکمہ زراعت کی کاوشوں کو سراہا۔ 

 

