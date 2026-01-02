صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پندرہ روز قبل لاپتا ہونے والی بچی کی لاش برآمد

  • گوجرانوالہ
پندرہ روز قبل لاپتا ہونے والی بچی کی لاش برآمد

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں الدتہ سے پندرہ روز قبل لاپتہ ہونے والی اڑھائی سالہ بچی کی لاش برآمد ہو گئی۔

 تفصیلات کے مطابق شفاقت رحمانی کی اڑھائی سالہ بیٹی حورین فاطمہ پندرہ روز سے لاپتہ تھی جس کی تلاش کے لئے اہلِ خانہ اور اہالیانِ دیہہ کی جانب سے کوششیں جاری تھیں گزشتہ روز بچی کی لاش گاؤں میں واقع جوہڑ سے ملی جس پر علاقے میں شدید رنج و غم کی فضا چھا گئی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا تاکہ موت کی وجوہات کا تعین کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا: پتنگ بازی ڈرون کبوتر اڑانے پر پابندی

کمشنر کا ماڈل ایگری مال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، 2ہوٹل اور 2سویٹس سیل

پولیس کے ہراساں کرنے پر میاں بیوی نے زہریلا سپرے پی لیا

شاہ پور صدر :وال آف شاہ پور اور کلاک ٹاور کا افتتاح

ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلام کا سی وی ڈی کلری اور سی وی ایچ ڈھرنکہ کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان