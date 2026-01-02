صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامکے چٹھہ کا تاریخی ریلوے سٹیشن بھوت بنگلہ بن گیا

  • گوجرانوالہ
جامکے چٹھہ کا تاریخی ریلوے سٹیشن بھوت بنگلہ بن گیا

جامکے چٹھہ (نامہ نگار)محکمہ ریلوے کی نا اہلی اورغفلت اور حکومتی عدم دلچسپی اور افسروں کی چشم پوشی سے ماضی میں لاکھوں روپے ماہانہ ریونیو فراہم کرنے والا جامکے چٹھہ کا تاریخی ریلوے سٹیشن کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک 2025 میں بھی گزر گیا ،

ایک بھی ٹرین کا سٹاپ بحال نہ ہو سکا 15سال سے کسی ٹرین کا سٹاپ نہ ہونے کے باوجود ملازمین لاکھوں تنخواہیں وصول کر رہے ہیں جبکہ سٹیشن بھوت بنگلہ بن چکاہے ۔ جا مکے چٹھہ ریلوے سٹیشن کی بنیاد 1891میں رکھی گئی جبکہ عمارت 1897میں تیار کی گئی ، خوبصورت تا ریخی عمارت ریلوے سٹینڈ ،مال گودام ،بتی گودام 8لگژری میل فی میل انتظار گا ہیں اور پھا ٹک کے سا تھ ملا زمین کی پختہ رہا ئشگاہیں اب محکما نہ غفلت کی داستان پیش کر رہے ہیں ۔2010میں اس سٹیشن پر 6پسنجر اور ایک اکا نومی ٹر ین رکتی تھی اور اس وقت اسکی ما ہا نہ انکم لاکھوں تک تھی جبکہ مال برداری کے حسا ب سے اس سٹیشن کا شمار وزیرآباد تا فیصل آ باد ریلوے ٹر یک پر پہلے 10منا فع بخش ریلوے سٹیشنز میں ہوتا تھا ۔سو ل سو سا ئٹی کے ہر ممکن تعاو ن کا یقین دلانے کے باوجود بھی سٹیشن سٹا پ کی بحا لی نہ ہو سکی جامکے چٹھہ اور گردونواح کے 40سے زائد دیہاتوں کے لاکھوں شہری سستی اور پرسکون سفری سہولت سے محروم ہیں ۔علاقہ مکینوں نے تاریخی سٹیشن کی عمارت کو بحال اورٹرینوں کا فوری سٹاپ دینے کامطالبہ کیاہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان