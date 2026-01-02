محنت ، دیانت داری سے رزق کمانا عبادت،وقار عزیز
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)معیاری اشیائے خوردونوش تیار اور فروخت کرنے ب والے تاجرجہاں اللہ تعالیٰ کوراضی کرتے ہیں وہاں اسکی مخلوق کے دل بھی جیت لیتے ہیں، نوجوان کاروبار کرکے والدین اور پاکستان کا نام بلند کررہے ہیں، اللہ تعالی ان کو مزید ترقی عطا فرمائے ،محنت اور دیانت داری سے رزق حلال کمانا عبادت ہے ۔
ان خیالات کا اظہار بریگیڈئیر وقار عزیز ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے نے نجی ریسٹورنٹ ڈی ایچ اے برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے کیا۔اس موقع پر ڈائریکٹرز ثاقب بشیر چیمہ ایڈووکیٹ،شمشادحیدر چٹھہ ایڈووکیٹ،حیدر چٹھہ،نجف عباس چیمہ،فرنچائزر آنرز عاصم حفیظ، کاشف سمیت وکلاء،تاجر برادری، صنعتکاروں سمیت معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ثاقب بشیر چیمہ ایڈووکیٹ،شمشادحیدر چٹھہ،حیدر چٹھہ،نجف عباس چیمہ نے کہا یہ ریسٹورنٹ اپنی نوعیت کا واحد ریسٹورنٹ ہے جہا ں کھانوں کو بہتر انداز میں پیش کیا جاتا ہے ، ہمارا مقصد اعلی کوالٹی فوڈ اور بہترین سروس مہیا کرنا ہے ۔ تقریب کے اختتام پرفرنچائزر آنرز عاصم حفیظ اور کاشف نے کیک کاٹا۔