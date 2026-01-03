صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:وار داتوں میں لاکھوں روپے کا بجلی کا سامان لو ٹ لیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی:وار داتوں میں لاکھوں روپے کا بجلی کا سامان لو ٹ لیا

راہوالی(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈکیتی چوری کی 2وارداتوں میں ملزم ڈی ایچ اے کے سکیورٹی گارڈ اور زمیندار کے ڈیر ے سے 4لاکھ 60ہزار روپے کا بجلی کا سامان لے گئے ۔

ڈی ایچ اے کینٹ میں کنسٹرکشن کا کام کرنیوالے شاہد اینڈ کمپنی کے سکیورٹی سپروائزر سے دوران ڈیوٹی رات3بجے موٹرسائیکل پر آنے والے ڈاکو کنٹرولر بی ایل اے ، ہیوی ٹارچ ، موبائل فون و دیگر سامان لوٹ کر لے گئے ، تلونڈی کھجور والی کے زمیندار رانا اسد کے ڈیر ے سے 10 ہزار روپے کے بجلی کے تار چوری کر لئے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

81ہسپتالوں، مراکز، صحت، رورل ہیلتھ سینٹر ز میں ڈاکٹرز کم

شہزاد آصف خان کی آر پی او آفس میں کھلی کچہری

پرمحکمہ شہری دفاع کے زیرا ہتما م ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تربیتی ورکشاپ

پلس پروجیکٹ کے امور کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جا ئے ،اسد مگسی

یورپ بھجوانے کاجھانسہ دے کر 33لاکھ روپے خورد برد

پیرا فورس نے مین بازار مڈھ رانجھا سے تجاوزات کا صفایا کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن