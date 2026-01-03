صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:رجسٹریشن اور واجب الا دا ٹیکس کی جانچ، 21گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:رجسٹریشن اور واجب الا دا ٹیکس کی جانچ، 21گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سیالکوٹ نے ملٹری پولیس کے ہمراہ کینٹ کے علاقے میں مشترکہ طور پر سنیپ چیکنگ کی کارروائی کی۔

 کارروائی کے دوران گاڑیوں کی رجسٹریشن اور واجب الادا ٹیکس کی جانچ پڑتال کی اور 21 گاڑیوں کو تحویل لیا۔ یہ گاڑیاں غیر رجسٹرڈ یا ٹیکس نا دہندہ تھیں۔ ٹیکس کی ادائیگی کے بعد گاڑیوں کو مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق آئندہ بھی ایسی چیکنگ مہمات جاری رہیں گی تاکہ خلاف ورزیوں کی روک تھام اور قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ صحت و ماحولیات کی غفلت ، نشاط آباد پل کے قریب میڈیکل ویسٹ پھینک دیا گیا

مضر صحت خوراک بنانیوالوں کو 28 کروڑ کے جرمانے

کمشنر کا شہر بھر کا دورہ، الائیڈ ہسپتال ٹو کے نئے بلاک کا معائنہ

فیڈ ملز کی انسپکشن، لائیوسٹاک ایکٹ پر عملدرآمد کا جائزہ

گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

کمشنر نے گراؤنڈ واٹر ریچارج ویل کی سائٹس کا دورہ کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن