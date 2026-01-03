صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

صفائی ستھرائی کی ذمہ داری نبھانے والے ہی ستھرا پنجاب پروگرام کی ناکامی کی وجہ بننے لگے ،اسسٹنٹ کمشنر کو شکایات کے با وجود صورتحال ابتر ، علاقہ مکینوں کا سینٹری ورکرز کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

لدھیوالہ وڑائچ‘عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی ) لدھیوالہ میں پنجاب حکومت کا ستھرا پنجاب پروگرام بری طرح فلاپ ہو گیا ،صفائی ستھرائی کی ذمہ داری نبھانے والے سپروائزر اور سینٹری ورکرز خود ناکامی کی بڑی وجہ بن گئے ، گلی محلوں اور رہائشی علاقوں میں کوڑے کے ڈھیروں سے تعفن اٹھنے لگا ۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ اور کوٹ اسحاق میں پنجاب حکومت کا ستھرا پنجاب پروگرام بری طرح فلاپ ہو گیا جہاں صفائی ستھرائی کی ذمہ داری نبھانے والے سپروائزر اور سینٹری ورکرز خود ستھرا پنجاب پروگرام کی ناکامی کی وجہ بن رہے ہیں گلی محلوں میں کئی دن سے پڑے کوڑے کے ڈھیر نہ اٹھا نے سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سپروائزر کو جب کہا جاتا ہے کہ گلیوں اور بازاروں سے کوڑا اٹھایا جائے تو وہ ٹا ل مٹو ل سے کام لیتا ہے ۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کوڑے کے ڈھیروں بارے اے سی صدر فیصل مجید کو شکایات کے باوجود عملہ حرکت میں نہیں آتا ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے سینٹری ورکرز اور سپروائزر کیخلاف کارروائی کی جائے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے اقدامات کئے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

81ہسپتالوں، مراکز، صحت، رورل ہیلتھ سینٹر ز میں ڈاکٹرز کم

شہزاد آصف خان کی آر پی او آفس میں کھلی کچہری

پرمحکمہ شہری دفاع کے زیرا ہتما م ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تربیتی ورکشاپ

پلس پروجیکٹ کے امور کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جا ئے ،اسد مگسی

یورپ بھجوانے کاجھانسہ دے کر 33لاکھ روپے خورد برد

پیرا فورس نے مین بازار مڈھ رانجھا سے تجاوزات کا صفایا کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن