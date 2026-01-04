صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممتاز شاعر و ادیب غلام مصطفی بیکس انتقال کر گئے

  • گوجرانوالہ
ممتاز شاعر و ادیب غلام مصطفی بیکس انتقال کر گئے

کڑیانوالہ(نامہ نگار)ممتاز شاعر،ادیب و کالم نگار چودھری غلام مصطفی بیکس 84برس کی عمر میں انتقال کر گئے دوسال قبل ان کا شعری مجموعہ دیپک لہجہ شائع ہوا تھا ،ان کا تعلق کڑیانوالہ کے نواحی گاؤں چھالے شریف سے تھا ،انہیں سینکڑوں سوگواروں کی موجود گی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

ممتاز شاعر،ادیب و کالم نگار چودھری غلام مصطفی بیکس 84برس کی عمر میں انتقال کر گئے دوسال قبل ان کا شعری مجموعہ دیپک لہجہ شائع ہوا تھا ،ان کا تعلق کڑیانوالہ کے نواحی گاؤں چھالے شریف سے تھا ،انہیں سینکڑوں سوگواروں کی موجود گی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف سیون پارک میں پہلی نامیاتی مارکیٹ کا انعقاد

سی ٹی ڈی انسدادِ دہشتگردی آپریشن تیز کرے ،آ ئی جی اسلام آباد

بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دیکر شہریوں کو لوٹنے والاایجنٹ گرفتار

8ملزم گرفتار،38لٹر شراب،ساڑھے 6کلو چرس،اسلحہ برآمد

موٹر سائیکل کی ٹکر سے بچہ شدید زخمی

منشیات سپلائر کو 9سال قید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل