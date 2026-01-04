صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلاٹرہائوس سے باہر جانور ذبح کرنیوالوں کی گرفتاری کا حکم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے دستگیر روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، کھوکھرکی قبرستان، رتہ روڈ قبرستان، پیپلز کالونی، کچا ایمن آباد روڈ، ریڑھی بازار نگار چوک اور جی ٹی روڈ کا دورہ کیا۔

 ڈپٹی کمشنر نے صفائی سرگرمیوں کا جائزہ لیا، گھروں سے کوڑا کرکٹ کی کولیکشن کاجائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے قبرستانوں کی صفائی اور جھاڑیوں کی کانٹ چھانٹ کا جائزہ لیا ۔ انہوں نے روڈ کے اطراف گندگی پھینکنے والوں کو تنبیہ کی اور جی ڈبلیو ایم سی کنٹریکٹر کو فوری کوڑا پوائنٹس کلیئر کرنے کی ہدایت کی ۔ ڈپٹی کمشنر نے کچا ایمن آباد روڈ پر غیر قانونی طور جانور ذبح کرنیوالے افراد کو حراست میں لینے کے احکامات جاری کئے ۔ انہوں نے ریڑھیاں لگانے والے افراد کو تلقین کی کہ وہ مخصوص جگہوں پر ریڑھی لگائیں‘تجاوزات اور ٹریفک مسائل کا سبب نہ بنیں، خلاف ورزی پر ریڑھی ضبط کرلی جائیگی اور قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائیگی۔

 

