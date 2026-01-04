صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صارف کو رسید فراہم نہ کرنے پر1 لاکھ روپے تک جرمانہ

  • گوجرانوالہ
صارف کو رسید فراہم نہ کرنے پر1 لاکھ روپے تک جرمانہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا ہے کہ صارفین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے صوبائی حکومت نے \\\"دی پنجاب کنزیومر پروٹیکشن (ترمیمی) ایکٹ 2025 کا نفاذ کر دیا ۔

 اس ایکٹ کے تحت کاروباری مقامات پر واضح پرائس لسٹ آویزاں نہ کرنے ، پیکنگ پر اجزائے ترکیبی، اشیا کا معیار، تاریخِ تیاری و میعاد (ایکسپائری ڈیٹ)درج نہ کرنے اور رسید فراہم نہ کرنے سمیت ہر طرح کی ناقص خدمات پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی، ان خلاف ورزیوں پر ایک لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جائے گا۔یہ بات انہوں نے ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل سیالکوٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ذوالقرنین، چاروں اسسٹنٹ کمشنرز ،سیکرٹری ڈی سی پی کونسل رانا لطیف ایڈووکیٹ، ڈی ایچ او ڈاکٹر احمد ناصر، ڈی ڈی زراعت سجاد حیدر و دیگر نے شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل