گجرات :نوجوان کے قتل میں ملوث 2 ملزم گرفتار
گجرات (سٹی رپورٹر)نوجوان کے قتل کا معمہ حل ،پولیس نے ملوث دونوں ملزموں کو آلہ قتل سمیت گرفتارکرلیا۔ 30
دسمبر کو تھانہ انڈسٹریل سٹیٹ کے نواحی گاؤں دتیوال میں نوجوان کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا ،مقتول کی شناخت 25 سالہ محمد ندیم ساکن ضلع راجن پور کے نام سے ہوئی جو 7/8 سال سے دیہہ دتیوال میں رہائش پذیر اور محنت مزدوری کرتا تھا۔مقتول کے بھائی محمد شفیق کی مدعیت میں نامزد ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔ ایس ایچ او تھانہ انڈسٹریل سٹیٹ احسان لطیف نے دیگرپولیس ٹیموں کے ہمراہ وقوعہ کے فوری بعد مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر ا دی اورقتل میں ملوث دونوں ملزموں ارمان بٹ اوراسداﷲ سکنہ دتیوال کو گرفتار کرلیا ۔ملزموں نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ ندیم کے ساتھ ایک روز قبل تلخ کلامی ہوئی تھی ،ندیم کو بہانے سے گھر سے بلا کر لائے اور برچھی کا وار کرکے قتل کردیا۔