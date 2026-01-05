صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر پنجاب سردارسلیم حیدر خان کل حافظ آباد آئیں گے

گورنر پنجاب سردارسلیم حیدر خان کل حافظ آباد آئیں گے

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)گورنر پنجاب سردارسلیم حیدر خان کل حافظ آباد آئیں گے ۔

وہ محمود صادق دھوتھڑ کی زیر سرپرستی دن گیارہ بجے مسلم یونیورسٹی حافظ آباد کے سالانہ کانووکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے ۔تقریب کی صدارت وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی سائرہ افضل تارڑ کریں گی جبکہ دیگر مہمانان گرامی میں عروج اظہر کیانی اسلام آباد، محمد اسماعیل گجر ایم ایل اے آزاد کشمیر،پیر کامران عزیز ، اعجاز احمد رانیہ ایم پی اے ، میاں شاہد حسین بھٹی ایم پی اے ، عون انتصار بھٹی ایم پی اے ، ڈاکٹر مظفر علی شیخ سابق ایم پی اے ، شیخ گلزار احمد ٹکٹ ہولڈرن لیگ، احسن عنصر بھٹی اور میاں محمد بخش تارڑ ہوں گے ۔ 

 

