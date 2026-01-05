تتلے عالی:جگا ٹیکس سے روکنے پر نوجوان اغوا ، ہوائی فائرنگ
تتلے عالی(نامہ نگار )جگا ٹیکس سے منع کرنے کی پر اسلحہ کے زور پرنوجوان کواغوا ،ہوائی فائرنگ سے راستہ بلاک ہوگیا۔
تتلے عالی کے نواحی علاقہ ہرچوکی کے شہباز احمد کا بیٹا اویس گورائیہ گزشتہ رات ساڑھے سات بجے اپنے دوست کے پاس بڈھا گورائیہ میں برگر کھانے گیاتھا کہ وہاں پہلے سے موجود افتخار،علی شیر،شکیل اور دس نامعلوم جو کہ مسلح تھے روک لیاہراساں کرتے رہے ، ہوائی فائرنگ کرکے علاقہ میں خوف وہراس پھیلا دیا، راستہ بلاک کر دیا اور اویس کو ڈیرے پر لے گئے ۔اہل علاقہ نے منت سماجت کے بعد جان چھڑائی۔بتایا گیا کہ اویس کے بھائی علی شہباز نے ملزموں کو جگا ٹیکس لینے سے منع کیا تھا۔تتلے عالی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔