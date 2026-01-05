صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات میں تمام ترقیاتی کام جلد مکمل ہوں گے : داؤد صادق بٹ

  • گوجرانوالہ
گجرات میں تمام ترقیاتی کام جلد مکمل ہوں گے : داؤد صادق بٹ

گجرات(سٹی رپورٹر )سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ تحصیل گجرات داؤد صادق بٹ نے کہا ہے کہ۔۔۔

گجرات میں تمام ترقیاتی کام جلد مکمل ہوں گے ، صوبائی وزیر شافع حسین اور وفاقی وزیرسالک حسین کی کاوشوں سے گجرات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے منصوبہ الیکٹرک بس کا افتتاح اسی ماہ میں ہو گا اور تمام سڑکوں کی تعمیر، سیوریج کا نظام بھی جلد بہتر ہو گا۔ گجرا ت میں ترقیاتی منصوبوں کے لئے فنڈز جاری ہو چکے ہیں اور ہزاروں نوجوانوں کو سالک حسین کی کاوشوں سے بیرون ممالک روزگار کے مواقع فراہم کئے جا رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مچھروں کی بہتات،ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ،جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی

ضلع کوہستان لوئر کے مکینوں کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ

تعلیم ہی متوازن معاشرے کی واحد ضمانت ،وزیراعلیٰ

مفتی منیب الرحمن کے ہاتھوں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کا سنگِ بنیاد

شطرنج کارنر اور اسٹریٹ لائبریری تباہ حالی کا شکار

جوبلی لائف انشورنس کا کراچی یونائیٹڈ سے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر