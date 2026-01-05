صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل سیکرٹری کادربار بابا فریدؒ پر تعمیراتی کاموں کا معائنہ

  • گوجرانوالہ
ایڈیشنل سیکرٹری کادربار بابا فریدؒ پر تعمیراتی کاموں کا معائنہ

پاکپتن(خبرنگار)سیکرٹری سی اینڈ ڈبلیو سہیل اشرف کی ہدایت پر ایڈیشنل سیکرٹری عمران منیر کاپاکپتن میںدرگاہ حضرت بابافریدالدین گنج شکرؒ کا دورہ ۔

ایڈیشنل سیکرٹری نے در بار پر جاری توسیعی منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور دن رات کام کرکے منصوبے کو برقت مکمل کرنے کا حکم جاری کردیا اوراس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی کاموں میں اعلیٰ معیار، شفافیت اور بروقت تکمیل ہر صورت یقینی بنایا جارہا ہے ۔ ایکسین محکمہ بلڈنگ اور کنٹریکٹر قاسم نے ایڈیشنل سیکرٹری کوتفصیلی بریفنگ دی ۔ایڈیشنل سیکرٹری نے مزار پر بھی حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی اور ملکی ترقی، استحکام اور امن و سلامتی کیلئے بھی خصوصی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر