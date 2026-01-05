صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک ہفتے میں برائلر گوشت مہنگا، 670 روپے تک فروخت

  • گوجرانوالہ
ایک ہفتے میں برائلر گوشت مہنگا، 670 روپے تک فروخت

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں روز بروز اصافہ ہونے لگا،ایک ہفتے کے دوران قیمت میں 150روپے فی کلو گرام تک بڑھ گئی۔

برائلر مرغی کا گوشت 670وپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ گوجرانوالہ میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوگیا ہے ۔ایک ہفتہ قبل برائلر مرغی کا گوشت سرکاری نرخ 520وپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا لیکن قیمت میں اصافہ کے بعد گوشت کا سرکاری ریٹ 562روپے فی کلو گرام مقرر کر دیا گیا ہے لیکن دکاندار گوشت670روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں ۔اسی طرح زندہ مرغی دکاندار 490روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ تک مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں کمی رہی لیکن اب پھر اصافہ ہو گیا ہے ۔انتظامیہ سرکاری نرخ پر گوشت کی قیمت یقینی بنائے ۔دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ میں اضافہ کے باعث سپلائی میں کمی آئی ہے جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے سرکاری نرخ ان کی خرید سے کم ہے جس پر قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ۔

 

