پنجاب ہائی وے پٹرول، 5 لاکھ 84 ہزار گاڑیوں کے چالان
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن کی جانب سے سال 2025 کے دوران مختلف جرائم میں ملوث ملزموں کیخلاف 7097 مقدمات درج کر ائے گئے ۔
ریجن بھر میں پی ایچ پی نے ای پولیس ایپ کے ذریعے 33لاکھ 74ہزار 539 افراد کو چیک کیا۔ دوران چیکنگ 485 اشتہاری مجرم اور 403عدالتی مفرور کو گرفتار کیا گیا۔ ای پولیس ایپ کے ذریعے 43لاکھ 59 ہزار 587 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ دوران چیکنگ 82 چوری شدہ کاریں اور 1624 چوری شدہ موٹر سائیکل اور 51 دیگر گاڑیاں برآمد کیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 584934 گاڑیوں کے چالان بھی کئے گئے ، 110 گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوایا گیا،مختلف حادثات میں زخمی ہونیوا لے 248 افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ہائی ویز پر ناجائز اسلحہ ہولڈرز سے 15جدید کلاشنکوفیں 39 جدید رائفلز 182 پستول سینکڑوں گولیاں برآمد کیں۔منشیات سپلائر سے 45 کلو گرام چرس اور 800 لٹر شراب برآمد کر کے قانونی کارروائی کی گئی۔ اوور لوڈ گاڑیوں کے خلاف 555مقدمات درج کر ائے گئے ۔ مسافر گاڑیوں میں غیر قانونی ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف 1598 مقدمات درج کروائے گئے ۔