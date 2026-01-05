صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد نگر میں ٹرانسپورٹر مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے

  • گوجرانوالہ
احمد نگر میں ٹرانسپورٹر مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے

احمد نگر چٹھہ (نمائندہ دنیا )احمد نگر میں ٹرانسپورٹر مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے ۔

وزیرآباد کا تاریخی قصبہ احمد نگر چٹھہ جسکی آبادی 30 ہزار پر محیط ہے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نے عرصہ دراز سے غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر رکھا ہے اور منہ مانگے کرایہ وصول کرتے ہیں ۔مکینوں نے بتایا وزیرآباد سے ساروکی اور علی پور چٹھہ کو مریم نواز بسوں کی سرکاری سہولت دے دی گئی ہے مگر اتنے بڑے قصبے کی عوام کے لئے کوئی سفری سہولت نہیں دی جا سکی مہنگائی کے اس دور میں آبادی کے مکین مہنگا ترین سفر کرنے پر مجبور ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر